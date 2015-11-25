إصابة 5 بحروق أثناء التهام النيران لمنزل بدسوق فى كفر الشيخ

أصيب كل من "صباح .إ.ف" 50 سنة و"أمانى.ه.م" 20 سنة، و"مسعد.م.ض" 40 سنة، و"شادى.م.أ" 35 سنة، والطفلة "شيماء.ش.أ" عمرها عام، بحروق متعددة من الدرجات الثلاثة، بسبب نشوب حريق هائل بمنزل مكون من 3 طوابق بحى المنشية التابع لمدينة دسوق.

وهرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدنى لإخماد الحريق، وانتقل اللواء أحمد بسيونى زيد، رئيس مركز ومدينة دسوق، إلى موقع الحريق بحى المنشية بمدينة دسوق، وواصل رجال الإطفاء عملهم لأكثر من ساعة إلا أن الحريق كان قد أتى على كل ما يحويه المنزل المكون من 3 طوابق.

وتم نقل المصابين لمستشفى دسوق العام لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وجار إبلاغ النيابة العامة لمعاينة المنزل وبيان سبب الحريق.