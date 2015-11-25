أخبار عاجلة

أبو الغيط يعود من جولة أوروبية- عربية -
ده كلام - سعد الصغير يرد على "كنت بتكره باباك ليه" ويسرد قصة "تهديد" زميله في المدرسة الإبتدائية -
ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة 5 بحروق أثناء التهام النيران لمنزل بدسوق فى كفر الشيخ

Google+ Print
إصابة 5 بحروق أثناء التهام النيران لمنزل بدسوق فى كفر الشيخ إصابة 5 بحروق أثناء التهام النيران لمنزل بدسوق فى كفر الشيخ
أصيب كل من "صباح .إ.ف" 50 سنة و"أمانى.ه.م" 20 سنة، و"مسعد.م.ض" 40 سنة، و"شادى.م.أ" 35 سنة، والطفلة "شيماء.ش.أ" عمرها عام، بحروق متعددة من الدرجات الثلاثة، بسبب نشوب حريق هائل بمنزل مكون من 3 طوابق بحى المنشية التابع لمدينة دسوق.

وهرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدنى لإخماد الحريق، وانتقل اللواء أحمد بسيونى زيد، رئيس مركز ومدينة دسوق، إلى موقع الحريق بحى المنشية بمدينة دسوق، وواصل رجال الإطفاء عملهم لأكثر من ساعة إلا أن الحريق كان قد أتى على كل ما يحويه المنزل المكون من 3 طوابق.

وتم نقل المصابين لمستشفى دسوق العام لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وجار إبلاغ النيابة العامة لمعاينة المنزل وبيان سبب الحريق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365