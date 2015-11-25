سقوط تشكيل عصابى بسرقة حقيبة ذهب من جواهرجى بالمنيا

تمكنت، اليوم، الأربعاء، أجهزة الأمن ببنى سويف من ضبط تشكيل عصابى استولى على حقيبة ذهب من جواهرجى.

تلقى مركز شرطة ببا ببنى سويف بلاغا من صاحب محل مصوغات بدائرة المركز، ومقيم بدائرة المركز أفاد بأنه أثناء سيره عائداً من المحل الخاص به متوجهاً لمنزله وبحوزته حقيبة تحتوى على بعض المصوغات ومبالغ مالية فوجئ بدراجة نارية يستقلها مجهولان قام أحدهما بخطف الحقيبة وفرا هاربين.

وتبين أن وراء ارتكاب تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات التى كانت عبارة عن (392 قطعة مشغولات ذهبية مختلفة، 32 قطعة مشغولات فضية، مبلغ مالى قدره 39200) وبعرضها على المجنى عليه أقر بأنها خاصة به.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة، التى قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.