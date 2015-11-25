إزالة 749 حالة تعد وضبط 24 قضية تموين فى حملة أمنية بالبحيرة

تمكنت، منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء عزيز إدوارد، نائب مديرأمن البحيرة، وبإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة من ضبط 24 قضية تموين متنوعة.

وجاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها نائب مدير أمن البحيرة، حيث أسفرت الحملة فى مجــال المرافق العامة تـمكن ضباط شرطة المرافق بالبحيرة برئاسة المقدم محمد رشدى من إزالة 749 إشغالات ثابتة ومتحركة، وإزالة تند وأكشـاك وعشش وكافتيريــا، وفى مجال القضايا التموينية تم ضبط 24 قضية متنوعة ما بين قضايـا غش تجــارى، وقضايا عرض لحوم وسلع مجهولة المصدر، وقضايا بيع بأزيد من السعر المقرر، وقضايا عـدم الإعــلان عـــن الأســعــار.

وفي مجــال قضايا المسطحات المائية تم ضبـــط 17 قضية ثروة زراعية "تجارة أسمدة ومبيدات بدون تصريح"، فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.