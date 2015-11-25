محافظ الفيوم يشهد القرعة العلنية لاختيار المستفيدين بالـ100 سيارة تاكسى

شهد المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، وقائع القرعة العلنية التى أجريت اليوم بالصالة المغطاة بمدينة دمو الرياضية، لاختيار المستفيدين من الـ100 سيارة تاكسى الخاصة بمحافظة الفيوم، ضمن مشروع الألف تاكسى التابع لرئاسة الجمهورية، بحضور المهندس محمود محرز رئيس القطاع المركزى للمكاتب الإقليمية للصندوق الاجتماعى للتنمية، ونيفين جامع رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة، والأستاذة فايزة الطهناوى مدير المنطقة الخامسة بالصندوق الاجتماعى للتنمية، والأستاذة منال شاهين مدير البرامج بصندوق تحيا مصر ، والدكتور أشرف درويش مدير المكتب الإقليمى للصندوق الاجتماعى للتنمية بالفيوم.

وأشار محافظ الفيوم إلى أنه تم اليوم إجراء القرعة العلنية الخاصة بمشروع الـ100 سيارة تاكسى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتشغيل الشباب، والتى تُنفذ بالتعاون بين الصندوق الاجتماعى للتنمية وصندوق تحيا مصر، موضحاً أن إجمالى عدد المتقدمين للقرعة بلغ 1211 شخصا، تم اختيار 100 مستفيد من بينهم لمشروع الـ100 تاكسى الخاصة بمحافظة الفيوم ضمن مشروع الألف تاكسى، الخاص برئاسة الجمهورية، والتى تشمل 10 محافظات من بينها الفيوم، لافتاً إلى أنه تم اختيار عدد 25 شخصاً من بين المتقدمين كاحتياط فى حالة زيادة حصة التاكسى المقررة للمحافظة.

وأكد المحافظ أن القرعة العلنية تمت على مرأى ومسمع من الجميع، حيث تم اختيار المستحقين بشفافية وحيادية مطلقة، لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، مشيرا إلى أن المائة تاكسى مجرد بداية لمشروعات قادمة يستفيد منها أبناء المحافظة، وفى نهاية كلمته أعرب عن تهانيه للمستفيدين الذين وقع عليهم الاختيار بالقرعة العلنية، مطالبا إياهم بضرورة الالتزام بقواعد وتعليمات المرور للحفاظ على سلامتهم وسلامة المواطنين.

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