ميناء الاسكندرية يناقش سبل تطوير خدمات النقل للحاصلات الزراعيه لأوروبا

افتتح اللواء بحري فتحي طه القائم باعمال رئيس هيئة ميناء الاسكندرية اليوم الاربعاء الجلسة الافتتاحية لورشة عمل التحديات والحلول المقترحة للنظم اللوجستيه وخدمات النقل لقطاع تصدير الحاصلات البستانية للاتحاد الاوربي.

وأكد فتحى علي تكاتف جهود جميع المعنيين بالمشروع لدراسة المعوقات وايجاد حلول لها فورا مبديا استعداد الهيئة العامة لميناء الاسكندرية للتعاون مع جميع الاطراف وبذل اقصي جهد لحل وتذليل المشكلات لتحقيق المصلحة العليا للبلاد.

وقال اللواء طه نحن نعمل مع لجان من وزارات النقل ، والمالية ، والتجارة والصناعة علي تنفيذ نظام الشباك الواحد وتقليل الاجراءات من اجل تحسين مركز مصر في تقرير البنك الدولي العام القادم

>واضاف طه اننا نسعي الي تطبيق نظام الشباك الواحد وتذليل اي معوقات لتسيير حركة التجارة الخرجية.

بعد ذلك تم تقديم نبذه عن مشروع مبادرة التجارة الخضراء الذي ينقسم الي محورين اولهما زراعي ويشمل الانتاج والجودة وتحسين مجموعة من المحاصيل منها العنب والفاصوليا والفراوله والخرشوف والخس والرمان والفلفل الالوان.

اما المحور الثاني هو المحور اللوجستي ويتمثل في المشكلات والتحديات اللوجستية وايجاد الحلول لهذه التحديات.

شاهدت ورشة العمل حضور فعال للاطراف المعنية ، حيث حضر ممثل عن هيئة ميناء الاسكندرية ، وهدي عطية ممثل وزارة النقل،وممثل الحجر الزراعي ، والجمارك ، والرقابه علي الصادرات والواردات ، وشعبة خدمات النقل الدولي ، وجمعية رجال الاعمال ، وممثل غرفة ملاحة اسكندرية ، وممثل الغرفة التجارية ، وممثلي المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ، وعدد من المصدرين.

ياتي ذلك في اطار التعاون بين منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية ( يونيدو ) والحكومة المصرية من خلال تقديم الدعم الفني وبناء القدرات لتعزيز الابتكار في مجالات الاستدامة الزراعية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية.