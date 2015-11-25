وصول حمدى الفخرانى المحكمة لحضور محاكمته بتهمة "الإبتزاز واستغلال النفوذ"

وصل منذ قليل، المحامى حمدى الفخرانى وعضو مجلس الشعب الأسبق، إلى مقر محكمة جنح أول أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر، لحضور ثانى جلسات محاكمته فى القضية المتهم فيها بـ"الإبتزاز واستغلال النفوذ".

كانت مباحث الأموال العامة، ألقت القبض على "الفخرانى"، رئيس جمعية مكافحة الفساد، فى فيلا بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، بتهمة تقاضى مليون جنيه من أصل 5 ملايين جنيه متفق عليها، من صاموئيل زكى، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التى تطالب باسترداد الدولة، للأرض الخاصة بالشركة.

اليوم..ثانى جلسات محاكمة حمدى الفخرانى بتهمة "الابتزاز واستغلال النفوذ"

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