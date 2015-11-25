أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر -
ده كلام - تقليد رائع ومضحك من سعد الصغير لـ" السبكي - شعبان عبدالرحيم - محمد عبدالوهاب - الليثي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وصول حمدى الفخرانى المحكمة لحضور محاكمته بتهمة "الإبتزاز واستغلال النفوذ"

Google+ Print
وصول حمدى الفخرانى المحكمة لحضور محاكمته بتهمة "الإبتزاز واستغلال النفوذ" وصول حمدى الفخرانى المحكمة لحضور محاكمته بتهمة "الإبتزاز واستغلال النفوذ"
وصل منذ قليل، المحامى حمدى الفخرانى وعضو مجلس الشعب الأسبق، إلى مقر محكمة جنح أول أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر، لحضور ثانى جلسات محاكمته فى القضية المتهم فيها بـ"الإبتزاز واستغلال النفوذ".

كانت مباحث الأموال العامة، ألقت القبض على "الفخرانى"، رئيس جمعية مكافحة الفساد، فى فيلا بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، بتهمة تقاضى مليون جنيه من أصل 5 ملايين جنيه متفق عليها، من صاموئيل زكى، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التى تطالب باسترداد الدولة، للأرض الخاصة بالشركة.

اليوم..ثانى جلسات محاكمة حمدى الفخرانى بتهمة "الابتزاز واستغلال النفوذ"
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365