عاطل يطعن عمدة قرية بالبحيرة ويسرق 1900 جنيه لخلافات مالية

استقبل مستشفى إيتاى البارود العام اليوم الأربعاء، "عبد الشافى.ع.م"، عمدة كفر الغابة دائرة المركز ومقيم بذات العنوان، مصابا بجروح قطعية بالجبهة والأذن اليسرى والكتف الأيسر.

بسؤاله قرر بأنه أثناء سيره بطريق القرية فوجئ بقيام "م.ع.ب.ش" عاطل ومقيم بذات العنوان بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بمطواة كانت بحوزته والاستيلاء منه على مبلغ 1963 جنيه وفر هارباً.

تم إخطار مركز شرطة إيتاى البارود، وتمكن رجال مباحث البحيرة من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لخلافات مالية بينهما، تم تحرير المحضر رقم 24813/2015 جنح المركز، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.