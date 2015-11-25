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الرضاعة الطبيعية تخفض خطر السكر من النوع الثانى للسيدات

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الرضاعة الطبيعية تخفض خطر السكر من النوع الثانى للسيدات الرضاعة الطبيعية تخفض خطر السكر من النوع الثانى للسيدات
توصلت الأبحاث الطبية الحديثة إلى أن السيدات اللاتى يرضعن أطفالهن طبيعيا تتراجع بينهن مخاطر الإصابة بمرض السكر النوع الثانى.

فقد وجدت الدراسة ارتباطا بالرضاعة الطبيعية لنحو الشهرين بتخفيض نحو 50% من احتمالات الإصابة بمرض السكر النوع الثانى، بين الأمهات اللاتى تعرضن بالفعل للإصابة بسكر الحمل فى الماضى، مشددة على أنه كلما زاد طول فترة الرضاعة الطبيعية كلما زادت معدلات الحماية من مرض السكر النوع الثانى.

وقال معد الدراسة "إريكا جاندرسون "، أن أولئك الذين يعانين من السمنة المفرطة أو أصبن بسكر الحمل، هو الأكثر حاجة إلى التركيز على الرضاعة الطبيعية للوقاية من مخاطر الإصابة بمرض السكر النوع الثانى.

كانت الأبحاث قد أجريت على أكثر من 900 سيدة بعد عامين من تعرضهن للإصابة بسكر الحمل، حيث لوحظ إصابة نحو 12% منهم بمرض السكر النوع الثانى لاحقا.

وأشارت المتابعة إلى أن السيدات اللاتى انتظمن فى الرضاعة الطبيعية نجحن فى خفض فرص إصابتهن بمرض السكر النوع الثانى بنسبة تراوحت مابين 17 إلى 12%.
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