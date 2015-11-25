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تعرف على أهم طرق الإسعافات الأولية للتعامل مع الجروح المزيفة

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تعرف على أهم طرق الإسعافات الأولية للتعامل مع الجروح المزيفة تعرف على أهم طرق الإسعافات الأولية للتعامل مع الجروح المزيفة
الجروح المزيفة إحدى الحيل التى يلجأ لاستخدامها بعض الأشخاص بهدف خديعة أو ابتزاز الآخرين لتحقيق أغراض مشبوهة، لذلك يستعرض الطبيب من خلال التقرير أهم طرق الإسعافات الأولية مع الجروح الخادعة وأنواعها.

أنواع الجروح المزيفة


>حول ذلك يقول دكتور محمود سامى المدرب بهيئة الهلال الأحمر، إنه يتم لجوء بعض الأشخاص لإجراء بعض الجروح المزيفة والتى تنحصر من خلال الجروح التالية :
>1)الخدوش.
>2)الجروح القطعية غير الخطيرة.
>3)الكدمات.

وعادة يلجا الشخص لإجراء الجرح بمكان أمان بالجسم مثل الذراعين أو القدمين وعدم التعرض لأماكن مثل الصدر والبطن.

الإسعافات الأولية التعامل مع الجروح المزيفة


>واستكمل د. محمود قائلا "يتم تحديد نوع الإسعافات الأولية على حسب نوع الجرح الذى يعانى منه المصاب، فعلى سبيل المثال:

1)الكدمات :


>فى حالة الكدمات يتم عمل كمادات مياه باردة لتجنب حدوث تجمع دموى بالجزء المصاب، ثم باليوم التالى يتم إجراء كمادات مياه دافئة لتنشيط الدورة الدموية.

2)الخدوش والجروح السطحية :


>يتم التعامل مع الخدوش والجروح السطحية من خلال تنظيف الجرح بالمياه الباردة، يلى ذلك وضع محلول ملح أو مطهر البيتادين.

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