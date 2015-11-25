أخبار عاجلة

عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر -
ده كلام - تقليد رائع ومضحك من سعد الصغير لـ" السبكي - شعبان عبدالرحيم - محمد عبدالوهاب - الليثي" -
ده كلام - سعد الصغير يقلد " عبد الحليم حافظ " في أغنية " أي دمعة حزن " للفنان الراحل -
ده كلام - رأي " عبدالحليم حافظ " في نجم الغناء الشعبي سعد الصغير ... بطريقة سعد الصغير -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار السوري الذي ضربته واشنطن اليوم -
الرئيس الصيني يكشف تفاصيل المحادثات مع ترامب -
بالصور.. «كريسبو» يحضر افتتاح منشآت نادي الزمالك -
ده كلام - سعد الصغير : أنا في البيت بكون بـ 50 وش وبعمل كده مع مراتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

اليوم.. نظر معارضة منى عراقى على حبسها 6 أشهر لسبها مواطنا وتصويره دون علمه

Google+ Print
اليوم.. نظر معارضة منى عراقى على حبسها 6 أشهر لسبها مواطنا وتصويره دون علمه اليوم.. نظر معارضة منى عراقى على حبسها 6 أشهر لسبها مواطنا وتصويره دون علمه
تنظر اليوم محكمة جنح أول أكتوبر المعارضة المقدمة من الإعلامية منى عراقى على حكم حبسها 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه وكفالة ألف جنيه، لاتهامها بسب وقذف مواطن وتصويره دون علمه.

وكان رئيس محكمة أكتوبر الابتدائية قد حدد جلسة اليوم لنظر المعارضة المقدمة من الإعلامية بعدما تنحت إحدى دوائر جنح أكتوبر عن نظر القضية لاستشعار الحرج، وإحالتها لدائرة الأربعاء.

وكانت محكمة جنح أكتوبر قد قضت بمعاقبة الإعلامية منى عراقى مقدمة برنامج "المستخبى" والمذاع على فضائية "القاهرة والناس" بالحبس 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه وكفالة ألف جنيه، لاتهامها بسب وقذف مواطن وتصويره دون علمه وإذاعة الفيديو فى إحدى حلقات برنامجها بالمخالفة للقانون.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365