اليوم.. نظر معارضة منى عراقى على حبسها 6 أشهر لسبها مواطنا وتصويره دون علمه

تنظر اليوم محكمة جنح أول أكتوبر المعارضة المقدمة من الإعلامية منى عراقى على حكم حبسها 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه وكفالة ألف جنيه، لاتهامها بسب وقذف مواطن وتصويره دون علمه.

وكان رئيس محكمة أكتوبر الابتدائية قد حدد جلسة اليوم لنظر المعارضة المقدمة من الإعلامية بعدما تنحت إحدى دوائر جنح أكتوبر عن نظر القضية لاستشعار الحرج، وإحالتها لدائرة الأربعاء.

وكانت محكمة جنح أكتوبر قد قضت بمعاقبة الإعلامية منى عراقى مقدمة برنامج "المستخبى" والمذاع على فضائية "القاهرة والناس" بالحبس 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه وكفالة ألف جنيه، لاتهامها بسب وقذف مواطن وتصويره دون علمه وإذاعة الفيديو فى إحدى حلقات برنامجها بالمخالفة للقانون.

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