وزير خارجية أمريكا: لا مبرر لهجمات الفلسطينيين على الإسرائيليين

>قال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى إنه "لا يوجد مبرر" لموجة الهجمات التى ينفذها فلسطينيون بالسكاكين والسيارات والأسلحة النارية ضد الإسرائيليين، لكنه حث إسرائيل أمس الثلاثاء على اتخاذ خطوات للحد من التوترات.

وتواصلت أعمال العنف تزامنا مع أول زيارة يقوم بها كيرى إلى إسرائيل والضفة الغربية منذ 16 شهرا فى محاولة عاجلة لاستعادة الهدوء.

وقال كيرى خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى القدس: "بوضوح لا ينبغى أن يعيش أناس فى أى مكان فى ظل أعمال عنف يومية حيث يتم التعرض لهجمات فى الشوارع بسكاكين أو مقصات أو سيارات".

وفى لقاء آخر، بحث الرئيس الفلسطينى محمود عباس مساء الثلاثاء مع كيرى خلال اجتماعهما فى مدينة رام الله موجة التوتر المستمرة بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ مطلع الشهر الماضى.