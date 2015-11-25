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اليوم .. نظر إعادة محاكمة 85 متهما فى قضية "أحداث مجلس الوزراء"

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اليوم .. نظر إعادة محاكمة 85 متهما فى قضية "أحداث مجلس الوزراء" اليوم .. نظر إعادة محاكمة 85 متهما فى قضية "أحداث مجلس الوزراء"
تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة ، اليوم الاربعاء ، إعادة إجراءات محاكمة 85 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

ووجهت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.

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