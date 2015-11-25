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لتبييض الأسنان أنواع كثيرة.. منها الكيميائى والليزر

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لتبييض الأسنان أنواع كثيرة.. منها الكيميائى والليزر لتبييض الأسنان أنواع كثيرة.. منها الكيميائى والليزر
تبييض الأسنان من الوسائل العلاجية التى يلجأ الشخص لاتباعها بهدف التخلص من مشكلة اصفرار الأسنان، لاستعادة اللون الطبيعى للأسنان من خلال طرق أنواع التبييض المختلفة.

تبييض الأسنان


>حول ذلك يقول دكتور وائل هندى أخصائى علاج وتجميل الأسنان، إن تبييض الأسنان هى عبارة عن خضوع المريض لجلسات طبيبة علاجية بهدف التخلص من اصفرار لون الأسنان وعودتها إلى اللون الطبيعى.

أنواع تبييض الأسنان


>واستكمل د. وائل قائلا "تتم عملية تبييض الأسنان من خلال اتباع ثلاث طرق علاجية وتشمل ":
>1)التبييض الكيميائى.
>2)تبييض الأسنان بالمنزل الذى يعتمد على ارتداء طاقم أسنان يحتوى على مادة تعمل على تبييض الأسنان لمدة ما بين 4 إلى 6 ساعات يوميا.
>3)تبييض الأسنان بالليزر.

عملية تبييض الأسنان


>وتابع د. وائل قائلا "يقوم الطبيب قبل عملية تبييض الأسنان بإجراء تنظيف للأسنان من الترسبات الجيرية بهدف تلميع الأسنان ثم وضع مادة طبية لحماية اللثة من تأثير مادة التبييض التى يتم إضافتها، بعد ذلك على الأسنان وتشغيل جهاز التبييض مع مراعاة ارتداء المريض نظارة لحماية العين ليتكرر إجراء ذلك ثلاث مرات لمدة 6 دقائق إلى 12 دقيقة فى الجلسة الواحدة.

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