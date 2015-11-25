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مكافحة المخدرات تضبط عاطلين أحدهما هارب من المؤبد قبل ترويجهما الهيروين

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مكافحة المخدرات تضبط عاطلين أحدهما هارب من المؤبد قبل ترويجهما الهيروين مكافحة المخدرات تضبط عاطلين أحدهما هارب من المؤبد قبل ترويجهما الهيروين
تمكن رجال مكافحة المخدرات، من ضبط "سامح س م"، 34 سنة، عاطل، ومقيم بالدرب الأحمر، والسابق اتهامه فى قضية مخدرات مقضى فيها بالسجن المؤبد، وقضية تبديد مقضى فيها بالحبس سنة، وقضية مخدرات مقضى فيها بالسجن 3 سنوات، و"محمد س م"، 25 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 5 قضايا آخرها مخدرات.

وبتفتيش المتهمين ضبط بحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين، وزنت 130 جراما، ومبلغ 530 جنيها، واعترفوا أنهم كانوا فى طريقهم لترويج مخدر الهيروين على عملائهم، فتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهما إلى النيابة التى تولت التحقيق.

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مصر 365