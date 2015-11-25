أخبار عاجلة

رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
مرصد الإفتاء يدين حادث الدهس بالعاصمة السويدية ستوكهولم -
رئيس الوزراء الفرنسي يوقع اتفاقيات تعاون في مكافحة الإرهاب مع تونس -
تنظيم "داعش" يدعو إلى تنفيذ هجمات طعن ضد الشرطة في المانيا -
برلماني يطالب بتغليظ عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدير العلاقات العامة بالأهلي للغندور: لن نقبل أي أعذار.. أهلا بك وبمرتضى منصور

Google+ Print
مدير العلاقات العامة بالأهلي للغندور: لن نقبل أي أعذار.. أهلا بك وبمرتضى منصور مدير العلاقات العامة بالأهلي للغندور: لن نقبل أي أعذار.. أهلا بك وبمرتضى منصور

قال سمير عدلي مدير العلاقات العامة بالنادي الأهلي إنه لن يقبل أي أعذار من الإعلامي خالد الغندور قائد الزمالك الأسبق.

الأهلي وجه دعوة إلى خالد الغندور لحضور حفل الرعاية التي تنظمه القلعة الحمراء مع شركة صلة .

الغندور اعتذر عن عدم الحضور للحفل، وصرح بأنه لن يحضر بسبب ردود الأفعال السلبية من جانب بعض الجماهير على وسائل التواصل الاجتماعي بحسب ما صرح به لاعب الزمالك الأسبق.

لكن بعد ذلك طلب مرتضى منصور رئيس الزمالك من خالد الغندور حضور الحفل وعدم الالتفات للانتقادات.

وبعدها اتصل سمير عدلي ببرنامج خالد الغندور على قناة LTC، وقال له: "أهلا بك في النادي الأهلي دوما. أنت وسيادة المستشار مرتضى منصور".

وتابع "لن نقبل أعذارا. النادي الأهلي هو بيتك ورجاء لا تغضب من أي شخص".

وكانت دعوات الأهلي للحفل قد شهدت الكثير من ردود الأفعال، سواء بسبب دعوة رموز للزمالك ولاعبين رحلوا عن القلعة الحمراء، أو بسبب عدم دعوة أخرين.

وعقب سمير عدلي "لو كان الأمر بيدنا لوجهنا الدعوة إلى 90 مليون مصري، لكن للأسف العدد محدود".

ورد خالد الغندور "أتشرف بدعوة الأهلي. وتلك الدعوة تفتح الباب لأن نحب بعضنا البعض".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة