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د. الصائغ و د. الموسى بحثا التعاون بين «التخصصات الصحية» والجامعة الإلكترونية

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د. الصائغ و د. الموسى بحثا التعاون بين «التخصصات الصحية» والجامعة الإلكترونية د. الصائغ و د. الموسى بحثا التعاون بين «التخصصات الصحية» والجامعة الإلكترونية

    عقد الأمين العام للهيئة للتخصصات الصحية د. عبدالعزيز الصائغ أمس اجتماعاً مع مدير الجامعة السعودية الإلكترونية د. عبدالله الموسى، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.

وتم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين الجانبين في مجال التعليم الصحي، كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واطلع د. الموسى الحضور على آلية التعليم في الجامعة، مشيراً إلى أنها تتمحور في ثلاثة اتجاهات هي التعليم المباشر وهو حضور الطالب لتلقي المحاضرات مباشرة، والتعليم الالكتروني عن بعد، والتعليم الذاتي ويقصد به محاولة الطالب البحث والحصول على المعلومة. من جانبه، رحب رئيس الهيئة بدراسة البرامج المطروحة من قبل الجامعة للتعليم في المجال الصحي.

حضر الاجتماع من الجامعة الإلكترونية كلٌ من د. عبدالله النجار وكيل الجامعة و د. سليمان الهدلق عميد كلية العلوم الصحية و د. ناصر الدهيم مشرف قسم المعلوماتية الصحية والأستاذ محمد الحمود سكرتير مدير الجامعة، ومن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية حضر الاجتماع كلٌ من د. سليمان العمران نائب الأمين العام و د. سعد عسيري مساعد الإمين العام لشؤون المعاهد الصحية واعتماد البرامج و د. ياسر طاشكندي مساعد الامين العام لشؤون التصنيف والتسجيل و د. محمد السلطان مساعد الامين العام لشؤون الدراسات العليا، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام الاستاذ عبدالله الزهيان ومدير مكتب الامين العام الاستاذ محمد الغامدي.

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