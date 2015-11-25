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تحريات شرطة الرياض: العثور على الطفلة جوري بات قريباً

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    دهمت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقه الرياض عددا من المواقع المشتبه فيها للبحث عن الطفلة المختطفة جوري الخالدي والشخص المتهم باختطافها، والذي ظهرت صورته في كاميرات الرصد داخل المستوصف الذي اختفت منه الطفلة الجوري ولم يعثر عليها.

واستجوبت إدارة التحريات بعض الأشخاص المتواجدين في تلك المواقع، وطمأنت أسرتها بأن عمليات البحث مستمرة على مدار الساعة وأنه بإذن الله سيتم الوصول إليها بأقرب وقت وسيتم إعادتها لوالديها لتعود الفرحة لهما.

وأكدت متابعة "الرياض" لمجريات البحث عن الطفلة عدم صحة ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي عن العثور عليها أمس.

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