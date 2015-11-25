جنايات أسيوط تعاقب 6 أشخاص بالسجن 10 سنوات لانتحالهم صفة ضباط شرطة

قضت محكمة جنايات أسيوط "الدائرة 11" ، بالسجن المشدد "10 سنوات"، علي عصابة مكونة من 6 أشخاص لقيامهم بسرقة شخصين بالإكراه والحصول علي مبلغ 200 ألف جنيها بطريق مدينة أسيوط الجديدة ، عن طريق استدراجهما لتغيير المبلغ بعملات أجنبية.

ترأس الجلسة المستشار معوض محمد محمود، وعضوية المستشارين حضري عبدالعظيم محمد، وعلاء الدين محمد حسن، وضمت أمانة السر كلا من عبدالرؤوف شكري وعبدالمنصف إبراهيم.

وقضت المحكمة بمعاقبة كل من "محمود سعد عبدالحميد وشهربته"تيتو" ، وسيد مصطفي سيد بيومي ، وياسر محمد عبدالراضي، ومحمود أحمد كامل ، وعبدالصبور أحمد أحمد" ، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات حضوريا .

كما قضت المحكمة بحبس شخصين آخرين غيابيا وهما : " وليد حمدي محمد عمار ، وإيهاب عبدالجابر محمد" ، وذلك في القضية رقم 14553 لسنة 2014 جنايات الفتح ، برقم 4588 لسنة 2014 كلي شمال أسيوط .

ترجع أحداث الواقعة إلى أنه في يوم 10 ديسمبر 2014 بمركز الفتح، سرق المتهمون مبلغ 200 ألف جنيها مملوكة لمواطن بطريق الإكراه بالطريق العام المتجهة من مدينة أسيوط إلى مدينة أسيوط الجديدة، وكان برفقته مواطن آخر، حيث استدرجهم أحد المواطنين لمكان الواقعة بحجة استبدال العملات المصرية الخاصة بالمجنى عليه الأول، بعملات أجنبية، وما إن حضروا حتى باغتهم باقى المتهمين، مستقلون سيارة شرطة، زاعمين أنهم رجال شرطة وحصلوا علي المبلغ المالى واصطحبوا أحد المواطنين أصحاب المبلغ المالى، وتعدوا عليه بالضرب وتمكنوا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات والفرار بها، وذلك بالتحايل وهي صورة من صور الإكراه النفسي من سلب إرادته وشل قدرته علي المقاومة.