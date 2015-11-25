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كلية التمريض بجامعة قناة السويس تقيم ندوة توعية عن الالتهاب السحائي

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كلية التمريض بجامعة قناة السويس تقيم ندوة توعية عن الالتهاب السحائي كلية التمريض بجامعة قناة السويس تقيم ندوة توعية عن الالتهاب السحائي
نظمت كلية التمريض بجامعة القناة ندوة عن الالتهاب السحائى لطلاب الكلية، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس وإشراف الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض

وافتتحت الدكتورة وفاء عبد العظيم الندوة بكلمة بينت فيها ماهيته المرض، وكيفية الوقاية منه، والإجراءات المتبعة لعدم التعرض للإصابة به، وقامت بفتح حوار مشترك مع طلاب الكلية.

كما ألقت الدكتورة إيناس عبد الله وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية كلمة تحدثت من خلالها عن أعراض الإصابة.

وألقى كل من الدكتور غنيم السيد غنيم والدكتورة أميرة محمد محاضرتين على طلاب الكلية واستخدموا الأفلام العلمية والتى توضح أسباب حدوث الإصابة.
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