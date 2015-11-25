رئيس محكمة شمال سيناء: 160 مستشار كانوا على علم بالخطر وأصروا على المشاركة

قال ثروت عامر رئيس محكمة شمال سيناء الابتدائية، إن 160 مستشارا من المشرفين على الانتخابات بشمال سيناء كانوا يعلمون تمام العلم بالنوايا الإرهابية،ورغم ذلك أصروا على المشاركة فى الانتخابات .

وأضاف عامر خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامى وائل الابراشى فى برنامج "العاشرة مساءا" المذاع على قناة دريم، أن المخطط الإرهابى كان يهدف لتفجير الفندق بالكامل من قبل الانتحارى إلا أن الأمن قام بالتعامل مع الانتحارى حتى تم قتله، مضيفا : أن 2 من الارهابيين كانوا يستقلون سيارة، الأول قتل داخل السيارة والثانى قفز منها يحمل أسلحة الية ويلبس حزام ناسف وتسلل إلى داخل الفندق إلى ان تم قتله من قبل قوات الامن .

>