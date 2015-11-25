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إصابة ثلاثة صدمتهم سيارة فى بنى سويف

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إصابة ثلاثة صدمتهم سيارة فى بنى سويف إصابة ثلاثة صدمتهم سيارة فى بنى سويف
أصيب، اليوم الثلاثاء، ثلاثة أشخاص صدمتهم سيارة أمام الوحدة المحلية لقرية إهناسيا الخضراء التابعة لمركز بنى سويف.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن بنى سويف إخطاراً من نقطة شرطة مستشفى بنى سويف الجامعى بوصول "سيد عبد العاطى، جمال عبد الناصر، مصطفى عبد الغفار" وجميعهم من قرية دموشيا بإصابات بالغة فى الحوض وكدمات بأنحاء متفرقة من الجسد، وتلقوا العلاج ومازالو داخل الأقسام الداخلية بالمستشفى.

دلت التحريات الأولية أن المصابين الثلاث صدمتهم إحدى السيارات أمام مبنى الوحدة المحلية لقرية إهناسيا الخضراء، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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مصر 365