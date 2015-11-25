بالفيديو.. بعد استهداف القضاة.. إبراهيم عيسى للأمن:"اتفرجوا على أفلام أمريكانى واتعلموا"

قال الكاتب الصحفى، إبراهيم عيسى، إن طريقة الأداء المصرية فى مواجهة الإرهاب لا تختلف عن دولة كثيرة فى إنها تواجه الإرهابيين وليس الإرهاب، خصوصا بعد مشهد حادث العريش ومشهد تونس اليوم.

وأشار إلى أن الإرهابيين اخترقوا الفندق اختراق مزدوج، وبعضهم استطاع الهرب، مستطرداً :"ادعوا الضباط لمشاهدة الأفلام الأمريكانى والتعلم منها والتفكير كإرهابى، لأنه الإرهابيين يشاهدونها ويستفيدون منها".

وأكد "عيسى" ببرنامجه "مع إبراهيم عيسى" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن مصر فقط هى القادرة على وقف المد الإرهابى فى الوجود الإنسانى، إذ أنه لا يمكن مواجهة الإرهاب والإرهابيين عالميا، إلا إذا قررت مصر المشاركة فى ذلك و"عدل الميزان، ولكنها فاهمة الموضوع "غلط" ومخترقة من الوهابية ومؤسساتها الدينية فاشلة ولا أمل فيها.

واعتبر أن الفكر والعقيدة هى من تدفع الشخص لأن يكون إرهابى، وليس القمع أو الاستبداد أو الفقر كما يدعى البعض، موضحاً أن إدارة الأزهر مصممة على الفشل، ولم يعد هناك أمل فى المؤسسات الدينية على التغيير وتجديد الخطاب الدينى

كما اعتبر "عيسى" أن الدولة لا تواجه الإرهاب، بل تغذيه وتعتمد على شيوخ الفتنة فى مواجه الارهابيين والإرهاب، قائلاً إنهم شيوخ وعمائم فارغة الجماجم ومتخشبة وجزء من الأزمة وكل أفكارهم وهابية.

وقال إنه لا بد من ثورة أزهرية، ولكن الدولة تخشاها،موضحا أن أكثر عمليات تجند للتنظيمات الإرهابية تمت فى مظاهرات قندهار ومليونيات الإخوان بميدان التحرير، وأن 80% جندوا فى ميدان التحرير وفى تجمعات لها علاقة بالثورة.