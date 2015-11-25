سعود بن صقر: الإمارات عنوان عريض للابتكار

أشاد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة إلى مستوى الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة في قطاع الابتكار وحث المواطنين على ابراز ابتكاراتهم وقدراتهم في هذا المجال، لافتا إلى الابتكار عبر بوابة الأجيال نحو المستقبل الواعد من خلال تشجيع أبناء الدولة على إبراز ابتكاراتهم ودعمها ما يسهم في بناء دولة قوية قائمة على الابتكار، مشيرا إلى أن الإمارات أصبحت اليوم و«الحمد لله» عنوانا عريضا للابتكار طالما أنه يعني التطوير الخلاق الذي يؤثر في الاستثمار والنمو الاقتصادي الذي يزخر بالكوادر المؤهلة لذلك تبلور مؤشر الابتكار وتجاوز قياساته التقليدية وارتقى وزاد النمو واتسع الفضاء الحضاري.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه أمس معرض الابتكار ضمن فعاليات اسبوع الإمارات للابتكار وذلك بمركز رأس الخيمة للمعارض «إكسبو» تحت شعار «الامارات تبتكر» والذي يشرف عليه المجلس التنفيذي بإمارة رأس الخيمة وتنظمه لجنة أسبوع الإمارات للابتكار في الإمارة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

حضر افتتاح المعرض الذي يشارك فيه 29 من ممثلي الدوائر والجهات الحكومية والمحلية والاتحادية والقطاع الخاص بالإمارة.. الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي وعدد من رؤساء ومدراء الدوائر والمؤسسات الحكومية والمحلية بالإمارة وكبار الشخصيات والضباط بشرطة رأس الخيمة.

وأشاد سموه بتنظيم المعرض الذي تشارك فيه العديد من الجهات والدوائر والمؤسسات التعليمية وغيرها.. مؤكدا دعم حكومة رأس الخيمة الدائم للمبتكرين.

جولة

وتجول صاحب السمو حاكم رأس الخيمة والحضور حول المعرض عموما وتعرف على ما يتضمنه من مشاريع وابتكارات خاصة بالجهات المشاركة بالمعرض وما حملته من أفكار جديدة.. واطلع سموه على أحدث التقنيات والابتكارات والمشاريع التي تم طرحها واستعراضها في المعرض من خلال أجنحة خمسة رئيسية هي جناح ابتكارات الشرطة وجناح ابتكارات التربية والتعليم وجناح ابتكارات الأعمال وجناح ابتكارات الصحة وجناح الابتكارات الحكومية.

وتبادل سموه أطراف الحديث والنقاش مع جميع المشاركين من الجهات وأفراد الجمهور حول طبيعة المشاركة وأهميتها واستخدامات بعض الابتكارات.

كلمة

وأشاد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي في كلمة بمناسبة أسبوع الإمارات للابتكار تحت شعار «الامارات تبتكر» بالاستراتيجية الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الابتكار في القطاعين الحكومي والخاص.

وقال سموه: «إننا في دولة الإمارات نؤمن بضرورة اللحاق بركب الحضارة ليس ذلك فحسب بل باختيار مراتب متقدمة فيه ولهذا فإننا حرصنا على تفعيل العناوين المهمة مثل الاهتمام باستراتيجية الابتكار وإطلاق أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين وإنشاء أندية متخصصة ودعم الإبداع في مجالات الحياة كلها لأنها تستقطب الكوادر والطاقات المبدعة ودعم مسيرتنا التنموية».

وأضاف سموه إن التاريخ أثبت أن الأوطان التي تقرن الابتكار بالعلم والعمل هي أوطان حية تستطيع أن تصنع تاريخا عامرا بالإنجاز والعطاء.. مشيرا إلى أن الدولة أعلنت عن نهجها في دعم الإبداع والابتكار ليكون ذلك استراتيجيتها وهي تخطو وبقوة نحو التقدم والازدهار ومواكبة أهم الحضارات في العالم موضحا أن الابتكار هو الوسيلة الذهبية والأسلوب الناجح للنمو والتطور لأي أمة.

ضرورة

وقال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة إن الابتكار ضرورة تنموية وحضارية فقد أخذنا على عاتقنا تشجيع كوادرنا الوطنية على الابتكار من خلال تعزيز أهميته في الحياة وفي النجاح والتطور ومن خلال إتاحة الفرص عبر مجموعة من المبادرات الحكومية التي ندعمها ونتبناها من أجل هذا الغرض بحيث تشمل القطاعين العام والخاص وتحيط بمجالات الحياة كلها وعلى الأخص التعليم والصحة والفضاء والاقتصاد والتكنولوجيا.

ودعا صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الجميع إلى اعتماد الابتكار فكرا وعملا وعبر عن تطلعه لمستقبل واعد ومزدهر يؤثر فيه المبدعون والمبتكرون في مجالات الحياة كافة وقال إنه حتى يتحقق ذلك دعمنا جميع الوسائل المفيدة مثل حاضنات الابتكار وبناء القدرات الوطنية المتخصصة وأيدنا المحفزات التي تساعد على ذلك وعززنا العناصر التي تسهم في تمكين أبنائنا من تحقيق الإبداع في إنجازاتهم وتحسين مستقبلهم.

وأضاف سموه: "سنظل نشجع وندعم المبتكرين من أبنائنا وسنرعى الفكر الابتكاري لدى شعبنا وخاصة الجيل الواعد جيل المستقبل ونحن على ثقة بأن الابتكار والفكر الإبداعي سيؤتي أكله في المستقبل خاصة وأننا في عصرنا الحديث أحوج ما نكون إلى التفكير الإبداعي وإلى الخطوات العملية التي تجسد هذا الإبداع عملا وإنتاجا.. وإنني أجزم أن الروح الابتكارية مزروعة وبقوة في فكر شعبنا وأن الاستجابة لرؤية دولة الإمارات الاستراتيجية التي طرحت في عامنا هذا ستخصب في الأيام والسنين القادمة بسبب طموح شعبنا ومن خلال أفكارهم الخلاقة التي تخدم مسيرة الإمارات.

حقبة جديدة

اعتبر اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة أن اسبوع الابتكار الذي أطلقته حكومة الامارات يعد عنوانا جديدا لحقبة زمنية أكثر نضوجا واصرارا على اكمال المسيرة الوطنية نحو التنمية والتطور حيث تجسد من خلالها قيادتنا الرشيدة معنى الحكومة الجادة التي سخرت كافة الموارد المتاحة وهيأت البيئة الملائمة للابتكار والتميز بالإضافة الى دورها الكبير في تمكين المواطن ليكون نواة التغيير والابتكار.

وأشاد الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي رئيس لجنة اسبوع الإمارات للابتكار برأس الخيمة بمستوى الابتكارات المطروحة خلال المعرض الذي يأتي ضمن أسبوع الامارات للابتكار الذي جاء تجسيدا لإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، العام 2015 عاما للابتكار وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ليتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة ضمن الدول الأكثر إبداعا على مستوى العالم.