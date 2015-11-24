بالفيديو..ابن خالة المستشار عمر حماد باكيا: أخر كلامه معى"أنا مش أحسن من اللى راحوا"

أوضح منصور باكياً، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذى يقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، على فضائية "المحور"، أن الشهيد لديه ثلاث أبناء هم يوسف بالصف الثالث الإبتدائى و يحيى و ياسين فى مرحلة الروضة، مضيفاً "ايه ذنبه يموت .. مفيش دين بيقول كده لا مسلم و لا مسيحى و لا يهودى، هل ذنبه مباشرة انتخابات بلده و هو ده حقه اللى بتديه بلده ليه".
يذكر أن المستشار عمر حماد استشهد، فى الساعات الأولى من صباح اليوم ، فى حادث انفجار العريش أمام فندق القضاة المقيمين فيه أثناء إشرافهم على الانتخابات البرلمانية بالعريش.
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