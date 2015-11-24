بالصور..عباس يبحث مع كيرى فى رام الله موجة التوتر المستمرة مع الاحتلال

بحث الرئيس الفلسطينى محمود عباس مساء اليوم الثلاثاء مع وزير الخارجية الأميركى جون كيرى خلال اجتماعهما فى مدينة رام الله موجة التوتر المستمرة بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ مطلع الشهر الماضى.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة فى بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن الاجتماع بين عباس وكيرى كان مطولا ومعمقا، واستمر أكثر من ساعتين.

وذكر أبو ردينة أنه "جرى استعراض كل القضايا التى طرحها الجانب الفلسطينى فى نيويورك وعمان مع الوزير كيرى، وأضاف أن عباس أكد الموقف الفلسطينى الواضح والثابت والمطالب بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وضرورة إطلاق أسرى الدفعة الرابعة .

وحسب أبو ردينة فإن كيرى أكد موقف بلاده الداعم لحل الدولتين، مطالبا بالعمل على تهدئة الأوضاع فى المنطقة، وأوضح أنه تم الاتفاق بين الجانبين الفلسطينى والأمريكى على استمرار الاتصالات.



>