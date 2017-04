The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 الأول عالمياً

شهدت المرتبة الخامسة على شباك التذاكر العالمي هذا الأسبوع، عودة فيلم The Transporter Refueled حيث حصد 9.8 مليون دولار، ودخل الفيلم الكوري الجنوبي Inside Men في المرتبة الرابعة بعد أن سجّل 10.2 مليون دولار، ودخل الفيلم التايواني Our Times في المرتبة الثالثة مع 12 مليون دولار، وتراجع فيلم Spectre الى المرتبة الثانية حيث حصد مبلغ 65.7 مليون دولار، ودخل فيلم The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن جمع مبلغ 146 مليون دولار ليصبح مجموع إيراداته العالمية 247 مليون دولار.

في أميركا، دخل فيلم Secret in Their Eyes في المرتبة الخامسة حيث جمع 6.6 مليون دولار، ودخل أيضاً فيلم The Night Before في المرتبة الرابعة مع 9.8 مليون دولار، وتراجع فيلم The Peanuts Movie الى المرتبة الثالثة حيث جمع 13.2 مليون دولار، وتراجع أيضاً فيلم Spectre الى المرتبة الثانية مع 15 مليون دولار، ودخل فيلم The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 في المرتبة الأولى بعد أن حصد 102.6 مليون دولار.

في لبنان، تراجع فيلم The 33 الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 2248 شخص، ودخل الفيلم اللبناني Film Kteer Kbeer في المرتبة الرابعة مع 5499 مشاهد، ودخل فيلم Secret in Their Eyes في المرتبة الثالثة حيث شاهده 6528 شخص، وتراجع فيلم Spectre الى المرتبة الثانية مع 11999 مشاهد، ودخل فيلم The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 20435 شخص.

في الإمارات العربية المتحدة، تراجع فيلم The 33 الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 5292 شخص، ودخل فيلم Secret in Their Eyes في المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 12674 شخص، وشهدت المرتبة الثالثة تراجع الفيلم الهندي Prem Ratan Dhan Payo حيث شاهده 34101 شخص، وبقي فيلم Spectre في المرتبة الثانية حيث شاهده 40125 شخص ودخل فيلم The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 84316 شخص.

في مصر، دخل فيلم Burnt في المرتبة الخامسة حيث حصد مبلغ 186805 جنيه، وبقي فيلم Paranormal Activity: The Ghost Dimension في المرتبة الرابعة مع 203781 جنيه، وبقي أيضاً فيلم The Last Witch Hunter في المرتبة الثالثة حاصداً 296544 جنيه، وصمد فيلم "أهواك" في المرتبة الثانية مع 435790 جنيه، وبقي فيلم Spectre في المرتبة الأولى للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن جمع مليون و 757459 جنيه.