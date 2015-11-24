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الزمالك يتعاقد مع شركة تسويق عالمية في مجال تطبيقات المحمول

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الزمالك يتعاقد مع شركة تسويق عالمية في مجال تطبيقات المحمول الزمالك يتعاقد مع شركة تسويق عالمية في مجال تطبيقات المحمول

أعلن خالد رفعت مدير إدارة التسويق في نادي الزمالك تعاقده مع شركة (Netco Sports) الرائدة في مجال التسويق الرياضي وتطبيقات المحمول.

وقال رفعت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (Twitter): "الزمالك ينضم لكبرى الأندية العالمية التي تتعامل مع شركة نيتكو سبورتس للتسويق الرياضي".

وأضاف "باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد والاتحاد الفرنسي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي والفيفا متعاقدون مع هذه الشركة".

وأوضح رفعت أن الزمالك وقع شراكة استراتيجية مع الشركة الأولى عالميا في مجال التسويق الرياضي الالكتورني وتطبيقات المحمول.

فوائد التعاقد

وأكد رفعت أن فوائد التعاقد سينتج عنها عدد من التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالزمالك وعدد من تطبيقات التواصل التي تربط النادي بجماهيره.

وأشار "التطبيقات الجديدة ستخدم الشركاء التجاريين للنادي وجماهيره وكذلك التواصل مع نجومه ومسؤوليه".

وترعى الشركة عدة قنوات مثل يورو سبورت وكانال بلس وفوكس سبورتس وغيرها، وتقدم الدعم والتطوير لتطبيقاتها المختلفة.

وأردف "الشركة الفرنسية حاصلة على العديد من الجوائز العالمية في مجال التطبيقات الرياضية الإلكترونية".

وأتم "إدارة التسويق تحقق مجموعة من المشاريع التسويقية برعاية الإدارة ودعمها ونتمنى أن نكون عند حسن الظن".

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