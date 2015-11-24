فائز السراج: بحثت آليات دعم الاتفاق السياسى الليبى بالمغرب

اختتم فائز السراج، المرشح لرئاسة حكومة الوفاق الوطنى الليبية، زيارته للمملكة المغربية، والتى جاءت بدعوة من وزارة خارجيتها، التقى خلالها وزير الخارجية والتعاون المغربى صلاح مزوار فى الدار البيضاء، حيث تركز اللقاء حول آليات دعم الاتفاق السياسى الليبى الذى أنجز فى مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة.

وأكد المكتب الإعلامى للسراج، أن وزير الخارجية المغربى أكد أن "المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس ستسمر فى مواكبة ليبيا على كل المستويات لرفع التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية التى تواجهها حتى تتمكن ليبيا من استعادة وضعها الطبيعى ولعب دورها فى محيطها الإقليمى والدولى".

من جهته أشاد السراج بالجهود الجادة والدءوبة للمملكة المغربية من أجل حل الأزمة الليبية من خلال استضافة الحوار السياسى الليبى، كما أبدى للسلطات المغربية تطلع حكومة الوفاق الوطنى إلى أن تعمل المملكة على تسهيل إجراءات الإقامة للمواطنين الليبيين وتخفيف قيود منح التأشيرات لهم، مبديًا الرغبة فى تعاون أوسع يمكن ليبيا من الاستفادة بالخبرات المغربية فى مرحلة استعادة وبناء الدولة الليبية الحديثة .