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تعرفى على أهمية الكشف الذاتى لسرطان الثدى عقب انتهاء الدورة الشهرية

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تعرفى على أهمية الكشف الذاتى لسرطان الثدى عقب انتهاء الدورة الشهرية تعرفى على أهمية الكشف الذاتى لسرطان الثدى عقب انتهاء الدورة الشهرية
سرطان الثدى أحد أنواع الأورام التى تصيب المرأة نتيجة أسباب وعوامل مختلفة ويساهم اكتشافها مبكرًا فى زيادة نسب الشفاء منه نهائيًا ما يمنح الكشف الذاتى والمبكر أهمية كبرى.

سرطان الثدى


>حول ذلك يقول الدكتور عمرو حسن استشارى النساء والتوليد بقصر العينى، إن سرطان الثدى هو عبارة عن نشاط ونمو خلايا سرطانية داخل الأنسجة الداخلية للثدى.

أهمية الكشف الذاتى


>استكمل د.عمرو قائلاً: "يساهم الاكتشاف المبكر لسرطان الثدى مبكرًا فى زيادة نسبة الشفاء من المرض والذى يتم من خلال إجراء أشعة الماموجراف التى تكشف عن وجود أورام بالثدى".

وتابع د.عمرو قائلاً: "يتضمن الكشف الذاتى للثدى قيام المرأة بفحص الثدى من الجانبين وتحت الإبط جيدًا بهدف ملاحظة ظهور تغيرات طرأت على شكل الثدى".

لذلك ينصح د.عمرو بضرورة اهتمام الفتيات عند اكتمالهن عشرين عامًا بإجراء كشف ذاتى على الثديين عقب انتهاء الدورة الشهرية بصفة دورية لاكتشاف سرطان الثدى مبكرًا فى مرحلته الأولى التى تزيد فرص الشفاء من المرض تمامًا".
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