نظافة القاهرة: محاضر لكل المرشحين .. و"تيار الاستقلال" شوه معالم العاصمة

أكد المهندس حافظ السعيد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، أنه سيتم تحرير محاضر لجميع مرشحى مجلس النواب ، الذين كست دعاياهم جدران المدارس والكبارى والأماكن الأثرية والأبنية الحكومية والشوارع.

وأشار إلى أنه سيتم فرض غرامات عليهم تصل قيمتها إلى 5000 آلاف جنيه وفقاً لتوصيات الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة للحفاظ على شكل العاصمة، حيث أوصى خلال عدة اجتماعات بعدم التهاون ضد كل من يشوه الشوارع والأبنية.

وأضاف رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قائمة تيار الاستقلال أساءت إلى مفهوم الدعاية الإنتخابية المنظمة التى لا تتعدى على الشكل العام للمنشآت الأثرية وغيرها، مشيرا إلى أنهم كانوا أحد الأسباب الرئيسية التى أدت إلى تشويه عدد كبير من الكبارى والمساجد الأثرية والمدارس والشوارع، وسيتم فرض العقوبات التى قررها محافظ القاهرة على المسئولين عن تشويه شوارع العاصمة.

وأوضح المهندس حافظ السعيد، أنه تم توجيه أفرع الهيئة داخل الأحياء بالتنسيق مع رؤساء الأحياء لعمل جولات مستمرة بمختلف أنحاء كل حى للتأكد من إزالة كافة الملصقات وبانرات الدعايا واللافتات الخاصة بالمرشحين والقوائم الانتخابية.