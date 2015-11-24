أطعمة لا غنى عنها أثناء الحمل

أطعمة هامة أثناء الحمل

خلال أشهر الحمل تتوقف صحة الحامل وجنينها بشكل كبير على نوعية الطعام والشراب التى تحرص على تناولهما، لذا عليها خلال شهور الحمل التركيز على النوعيات المفيدة من للجسم ولتغذية الجنين.

الدكتورة يسرية محمد استشارى أمراض النساء والتوليد، أوضحت أنه أثناء الحمل يتأثر الجسم بكل نوعيات الطعام التى ترد إليه، ولذا على الحامل التركيز خلال شهور الحمل كلها على تناول تفاحة يومية خضراء بحيث تساعد على نمو الجنين وتكوين أعضائه، كما أن نناول الورقيات الخضراء الداكنة من أفضل الخيارات أثناء الحمل، فلا يجب أن يخلو يوم الحامل من تناول الخس، الجرجير وطبق السلطة المفيد للغاية لمواجهة الإمساك المحتمل، كما يمد بالفوليك أسيد الهام.

الفاكهة والخضراوات هامة أثناء الحمل

وتابعت يسرية معددة بعض الأطعمة الهامة أثناء الحمل كالسبانخ الخضراء مصدر الحديد وحمض الفوليك، بجانب الخبز الأسمر لا الأبيض قدر الإمكان، مع الحد والانتباه لنسب النشويات والدهون والأطعمة الدسمة الضارة، مع الاهتمام بالحمص كطعام مفيد للحامل، وينصح بالاهتمام بالفاكهة اليومية كأساس أثناء فترة الحمل، كالبرتقال، واليوسفى والرمان والجوافة، والبسكويت المالح الخفيف فى حال الشعور بالغثيان.

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