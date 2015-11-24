Sally Hansen تحتفل باليوم الوطني الـ44 للإمارات العربية المتّحدة!

في الثاني من ديسمبر هذا العام، إحتفلي بروح الاتّحاد مع Sally Hansen وتفنّني على أظافرك بتطبيق هذه الزخرفة الرائعة والسهلة للغاية، مستعملة طلاء Miracle Gel المبهر من الماركة.

الخطوة 1 – ضعي طبقتين من Sally Hansen Miracle Gel بلون Red Eye

الخطوة 2 – في الزاوية الخارجية للظفر، استعملي Sally Hansen Miracle Gel بلون Style Maker للحصول على رأس ملوّن بالأخضر يمتدّ على طول ثلث طرف الظفر. يمكنك تطبيق ذلك بواسطة الفرشاة الموجودة في القارورة أو عبر استخدام الفرشاة المزوّاة لدقّة أكبر.

الخطوة 3 – أرسمي مربّعاً أبيض اللون مع طلاء Xtreme Wear بلون White On في وسط كلّ من رؤوس أظافرك.

الخطوة 4 – باستعمال طلاء Miracle Gel بلون Blacky’O، لوّني بالأسود الزاوية المقابلة لكلّ ظفر لتكمّلي بذلك زخرفة رأس الظفر.

الخطوة 5 – ضعي الطلاء النهائي الجديد ضمن مجموعة Miracle Gel لجعل الأظافر بحجم أكبر بمرّتين

السعر: 45 د. إ (الطلاء النهائي) و43 د. إ (طلاء الأظافر الملون)