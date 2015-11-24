سحر وترف لا يقاومان في عطر MARC JACOBS DECADENCE

MARC JOBS DECADENCE دعوة للغوص في عالم من الترف المطلق. فهو يمتاز بجاذبيّة ساحرة تسرق الأضواء، مع أسلوبه الفذّ والبراعة الفنيّة الفاخرة وراء صنعه وتصميمه الثوري المستوحى من شكل إحدى حقائب اليد الشهيرة من مارك. فعطر DECADENCE يرتقي بالروح الجامحة لعطور الدار إلى مستوى جديد تماماً من الفخامة.

العطر

ابتُكر DECANDENCE بالتعاون مع العطّارة البارعة آني بوزنتيان، وهو عبارة عن عطر شاعري وفاخر تفوح منه النفحات الخشبيّة الآسرة. منذ اللحظة الأولى سيسحرك هذا العطر بمقدّمته الفاتنة التي تعبق بنفحات الخوخ الإيطالي، الزعفران الذهبي والسوسن المخملي. أمّا القلب فينبض بعبير الورد البلغاري الغني الذي يمتزج مع أريج جذر السوسن الغضّ والنسمات القشدية للفلّ. وأخيراً، تخلّف القاعدة لمسة من الترف المنمّق والمميّز مع نغمة العنبر السائل الجذّابة، نفحة الفيتيفر الفوّاح، رائحة أخشاب البردي الدافئة.

المقدّمة: الخوخ الإيطالي، السوسن، الزعفران

القلب: الورد البلغاري، الفلّ، جذر السوسن

القاعدة: العنبر السائل، الفيتيفر، أخشاب البردي

دار العطور: FIRMENICH

مبتكرة العطر: العطّارة البارعة آني بوزنتيان

العطر مطوّر بالتعاون مع مارك جايكوبس وآن غوتليب.

التصميم

يمتاز DECANDENCE بجاذبية لامتناهية، فهو مصمّم بمهارة تامّة للتعبير عن الجمالية التي تتّسم بها أزياء MARC JACOBS. نتكّلم هنا عن قارورة أنثوية تعكس مستوى عالياً من الترف بعدما استوحيت من شكل حقيبة كلاسيكية من توقيع مارك.

تطلّ قارورة DECADENCE بالأخضر الزمرّدي الغني مع غطاء مقوّس ومغطّى بجلد أفعى البايثون المميّز. وقد تزيّنت بسلسلة ذهبية وشرّابة من الحرير الأسود كلمسة نهائية، ما يكتب فصلاً جديداً من الفخامة الساحرة بفضل إعادة ظهور الخطوط النقية، الموادّ الغنية، والتفاصيل الفاخرة. كما تتمتّع العلبة الكرتونية الفخمة والمترفة باللون الأخضر الداكن، بملمس مخملي رائع وبالشعار المنقوش بالذهبي.

الإعلان

صوّرت الحملة الإعلانية لعطر MARC JACOBS DECADENCE بعدسة ستيفن ميزل وتظهر فيه عارضة الأزياء أدريانا ليما في باقة من درجات الأخضر الزمردي الجذّابة.

في الإعلان المصوّر، نرى العطر على منضدة مترفة تنضح بالألوان الميتاليكية البرّاقة، اللمسات المتلألئة والقوامات الفاخرة.

أمّا الإعلان المطبوع فسيُعزّز بآخر رقمي، يُظهر أدريانا بشعر أشعث وبفستان فاتن، ذي شريطي كتف رفيعين، من توقيع MARC JACOBS.