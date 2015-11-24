نجاد البرعى ردا على "أبو الفتوح": "السيسى لو رشح نفسه 100مرة هيكسب"

قال المحامى الحقوقى نجاد البرعى، ردا على دعوة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى "هيكسب لو رشح نفسه 100 مرة فى هذا الوضع السياسى".

وانتقد البرعى فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، دعوة أبو الفتوح لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى ظل عدم وجود قوى قادرة على المنافسة، كما أدان الهجوم الشديد على أبو الفتوح بعد دعوته، معلنا تضامنه معه.

وأشار إلى أن أبو الفتوح بصفته رئيس حزب فمن حقه أن يطالب الرئيس لو أراد بالاستقالة، موجها الانتقاد إلى مهاجميه قائلا "دعو الناس تعبر بحرية لأن الكبت يولد الانفجار"، موضحا أن الأحزاب الكرتونية لم تنفع "مبارك"، على حد قوله.



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