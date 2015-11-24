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ميدو يكشف عن رأيه في تعاقد الزمالك مع مارتن يول

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ميدو يكشف عن رأيه في تعاقد الزمالك مع مارتن يول ميدو يكشف عن رأيه في تعاقد الزمالك مع مارتن يول

كشف أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي عن رأيه في إمكانية تعاقد مدربه السابق الهولندي مارتن يول مع الزمالك خلال الأيام المقبلة.

ويبحث الزمالك عن مدرب جديد لخلافة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، الذي أعلن رحيله عن تدريب الفريق أثناء وجوده في فترة إجازة بالبرتغال، وعدم عودته مرة أخرى.

وكان أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك قد أعلن مساء الإثنين عن موافقة المدرب المخضرم على تدريب النادي الأبيض، دون الإعلان عن التفاصيل المادية. "طالع التفاصيل"

وقال ميدو في تغريدة كتبها عبر حسابه الرسمي على تويتر: "في الحقيقة أتمنى أن يتعاقد الزمالك مع يول فهو مدرب به كل مواصفات النجاح".

وأضاف "يول عظيم تكتيكيا وصاحب شخصية قوية جدا وذكي جدا في التعامل مع الإعلام".

وتدرب ميدو تحت قيادة يول مرتين، في الأولى مع توتنام والأخرى في صفوف أياكس.

وأتم ميدو "تعاقد الزمالك مع يول سيكون نقلة كبيرة للكرة المصرية وليس الزمالك فقط".

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