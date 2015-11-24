الصور الأولى لـ كارول سماحة بعد ولادتها ابنتها تالا

أقام السفير خالد زيادة سفير لبنان في القاهرة حفل استقبال بمناسبة الاحتفال الـ 72 للجمهورية اللبنانية، بحضور كل من دكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية ودكتور عصام شرف رئيس الوزراء المصري الأسبق ودكتور يحيى الجمل ورجل الأعمال محمد الأمين وسيدة الأعمال عواطف سراج الدين ووزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، والإعلامي مفيد فوزي وابنته الكاتبة الشابة حنان مفيد وكل من الفنانة مادلين طبر والفنانة كارول سماحة وزوجها رجل الأعمال وليد مصطفى في الظهور الأول لها في مصر بعد إنجابها.

وحضر المراسم أيضا وزير الثقافة دكتور حلمي النمنم ومجموعة من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وسيدات المجتمع.