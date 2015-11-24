أمير طعيمة مدافعاً عن الياس الرحباني: نعشق نظرية المؤامرة والرحباني أحرص منكم على تاريخ عبد الحليم

على الرغم من أنه أوضح لـ"سيدتي نت" أنّه نسي اسم الفنان الراحل عبد الحليم حافظ في "ستار أكاديمي" بسبب كبر سنه، وأنه بات ينسى أسماء حتى أصدقائه المقربين، لم تهدأ الحملة ضد الموسيقار الياس الرحباني، حيث قام بعض الملحنين والشعراء المصريين بشنّ حملة استخدموا فيها تعابير قاسية، لا تليق بالرحباني مكانةً ولا سناً.

الشاعر الغنائي المصري أمير طعيمة الذي كان حاضراً في الحلقة مع الرحباني، اتخذ موقف الدفاع عنه، مؤكداً أننا نهوى أن نعيش نظرية المؤامرة، معيباً على البعض إهانته للفنان الكبير وتجاهل فنّه.

فقد كتب طعيمة توضيحاً على صفحته الخاصة على الفايسبوك جاء فيه:

" فيما يخص الحملة اللي قام بيها البعض علي برنامج ستار أكاديمي وعلى الأستاذ إلياس الرحباني، جميع من علقوا ذكروا في تعليقهم أن أستاذ إلياس قال إنّ محمد سعد غنى أفضل من عبد الحليم حافظ:

أولا: ده ما حصلش وما إتقالش، اللي حصل أن أول حد علق قال كده والباقي نقل منه ولم يكلف نفسه التدقيق في الفيديو أو الرجوع له مرة آخرى، كان الأهم أن الفرصة جت وهاتك يا هجوم.

وعن سبب عدم تعليقه على نسيان الرحباني لاسم حليم قال أمير :"لم أعلق في الحلقة و لم ألم أستاذ إلياس بعدها لأن الموقف واضح جدا والفيديو موجود والراجل فعلاً لثانية نسي ولم يتناس أو يقصد التهكم و تعامل بتلقائية و حسن نية و لم يقصد الإساءة، و هيلدا تداركت الموقف و ذكرته ولو انتظرت ثانية آخرى بالتأكيد كان هيفتكر، و على فكرة لما بتكون على الهواء وهتعلق على حد و كل تركيزك هتقول عنه إيه و هتحلله ازاي من الوارد جدا أن توجيه كل حواسك لفكرة معينة ينسيك ما سواها مهما كانت عظمة اللي نسيته."

وأضاف طعيمة قائلا:"باستثناء أستاذ حلمي بكر اللي انتقد الموقف و لكن لم ينكر على الرجل تاريخه، كل من علقوا على الأمر أهانوا أستاذ الياس اهانة شخصية مباشرة و قللوا من تاريخه الكبير، و عايز أقول أن من لحن لفيروز أعمال خالدة و غيرها هو أدرى بقيمة و تاريخ الفنان الكبير عبد الحليم حافظ ممن علقوا عليه.".

الياس الرحباني تعليقاً على الحملة المصرية ضدّه:نعم نسيت اسم عبد الحليم العتب على العمر

ووصف أمير ما حدث بتعلق البعض بنظرية المؤامرة قائلا "البعض تجاوزني وتجاوز أستاذ إلياس إلى النظرية المحببة عندنا كعرب وهي نظرية المؤامرة و ان ده مقصود و عنصرية من البرنامج: كل دول نسوا أو تناسوا أن البرنامج عمل جايزة التوب وان في نفس الحلقة زيارة لشرم الشيخ لدعم مصر في محنتها الأخيرة، البرنامج اللي علي خطأ غير مقصود تم اتهامه بالعنصرية ضد المصريين ده هو نفس البرنامج اللي فاز بيه في أخر ٣ نسخ مصريين في واقعة غير مسبوقة في تاريخ برامج المواهب، بس ليه يبقي عندنا عيون تشوف الحلو طالما عندنا فرصة نشوف الشيء السلبي أو نخلقه من العدم و نحمل الموقف ما لا يحتمله".

وأكمل طعيمة قائلا:"أستاذ الياس الرحباني من أقرب الشخصيات الي قلبي في البرنامج و فنان محترم و بيعشق مصر و بيحترمها و بلمس ده في تعامله معايا أنا شخصيا طول الوقت، و هو أطيب و أرق من إنه يكون بهذه الخباثة و أن يمرر أي اهانة لرمز مصري بقصد".

ووجه أمير رسالة إلى أصحاب نظرية المؤامرة قائلا: ما سألتوش نفسكم إيه اللي يخلي راجل عنده الخبرة دي في الحياة يقصد إنه يهين رمز من رموز مصر، هل هو قليل الخبرة لدرجة انه يعادي شعب بيمثل نسبة مشاهدة كبيرة للبرنامج، إيه الفائدة الوحيدة اللي ممكن يجنيها من تصرف زي ده عشان يقصده... و حطوا تحت دي ميت خط: أستاذ الياس مواليد سنة ١٩٣٨ يعني أكبر من أبويا بسنة"..

وأنهى أمير كلامه قائلا" أخيرا ربنا يدي كل واحد عل قد نيته".

شاهدوا ما قاله الياس الرحباني في "ستار أكاديمي" عن عبد الحليم