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أخبار سوريا اليوم.. وحدات الجيش تفرض سيطرتها على قرى بريف اللاذقية

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أخبار سوريا اليوم.. وحدات الجيش تفرض سيطرتها على قرى بريف اللاذقية أخبار سوريا اليوم.. وحدات الجيش تفرض سيطرتها على قرى بريف اللاذقية
ركزت أخبار سوريا اليوم على الطائرة الروسية التى اسقطتها تركيا على الحدود السورية، كما تناولت الوكالة الرسمية السورية من أخبار سوريا اليوم فرض وحدات من الجيش السورى سيطرتها على قرى بريف اللاذقية الشمالى الشرقى وتدمير مقرات وآليات لإرهابيين"داعش" و"جيش الفتح" بريفى حماة وإدلب.

وحدات من الجيش تفرض سيطرتها على قرى بريف اللاذقية

وحول أخبار سوريا اليوم تناولت وكالة سانا السورية فرض وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية سيطرتها على تلة الشيخ محمد والمرتفع 1281.5 فى الريف الشمالى الشرقى للاذقية، وفق ما ذكر مصدر عسكرى لـ"سانا".

وفى وقت سابق اليوم تابعت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية تقدمها فى ريف اللاذقية الشمالى الشرقى وأحكمت السيطرة على قرية المركشلية وتلى كتف الغدر والملوحة الاستراتيجيين

إصابة 3 صحفيين روس فى سوريا

ونشرت أخبار سوريا اليوم تأكيد وزارة الدفاع الروسية تعرض سيارات كانت تقل صحفيين روس لإطلاق النار فى سوريا. وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الصحفيين الثلاثة كانوا فى طريقهم إلى المواقع الأمامية للجيش السورى، لافتا إلى أنهم أصيبوا بجروح. وجاء فى البيان: "لقد أُصيب ثلاثة صحفيين روس بجروح، أحدهما بارتجاج حاد فى الدماغ". وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الصحفيين الروس الجرحى عادوا إلى قاعدة "حميميم" لتلقى العلاج.

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