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بوشكوف: حادث إسقاط الطائرة الروسية يؤكد عدم رغبة أنقرة فى محاربة داعش

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بوشكوف: حادث إسقاط الطائرة الروسية يؤكد عدم رغبة أنقرة فى محاربة داعش بوشكوف: حادث إسقاط الطائرة الروسية يؤكد عدم رغبة أنقرة فى محاربة داعش
اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية فى الدوما الروسية (البرلمان) أليكسى بوشكوف أن "التصرف العدوانى لتركيا ضد المقاتلة الروسية "سوخوى 24" يؤكد عدم رغبة أنقرة فى محاربة داعش".

ونقلت قناة روسيا اليوم ، اليوم /الثلاثاء/ عن بوشكوف قوله: "إن ذلك حسب اعتقادى نهاية منطقية لعدم رغبة القيادة التركية ليس فى محاربة داعش فحسب، وإنما فى اتخاذ موقف الحياد الودى إزاء الخطوات الروسية على الأقل".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرة الحربية "سوخوي-24"، التابعة لمجموعة المقاتلات الروسية فى سوريا، سقطت داخل الأراضى السورية، صباح اليوم على بعد 4 كيلومترات من الحدود السورية-التركية
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