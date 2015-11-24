قشر البيض :كنز دفين بالبيت ،تعرف على فوائده التى تجعلك تتردد كثيرا عند رميه

دائما ما نلجا الى رمي قشر البيض يوميا بعد استخدامه في اغراض الطبخ او بعد تناوله ،ولكن هل فكرنا يوما ان لقشر البيض استخدامات وفوائد مزهلة تجعلنا نتردد في رميه.ومن هذه الفوائد:

-فقشر البيض يعد بمثابة مصدرا مهما للمعادن مثل الكالسيوم والفسفور والزنك والنحاس والكروم وغيرهم من المعادن.

الكالسيوم الموجود في قشر البيض يعمل على تقوية العظام وكذلك ضبط نسبة الكوليسترول بالدم وكذلك ضبط ضغط الدم ويساهم بشكل كبير في الحماية من الجلطات .

للاستفادة من قشر البيض نقوم بطحن قشر البيض ناعما ثم نذوبه فى الماء ونتركه حتى يذوب تماما ونضع الماء فى الثلاجة لحين لمدة اسبوع حتى يذوب تماما

-يمكن اضافة المزيج الى الحليب للتخلص من الحموضة او اضافة الليمون اليه لتحسين وظائف الغدة الدرقية.

-اضافة خل التفاح الى مسحوق قشر البيض يعالح حساسية الجلد والشعور بالحكة

-باضافة مسحوق قشر البيض الي القهوة نتخلص من مرارتها الحادة

-عند وضع مسحوق قشر البيض ونثره حول النباتات المزروعة في البيت فاننا بذلك نحمي النباتات من الافات التي قد تلحق بها .

-اذا اضيف مسحوق قشر البيض الى سائل التنظيف فانه يفيد فى غسل الاواني الاستالس كما انه يزيل الترسبات الكلسية من ابريق الشاي.

-عند وضع مسحوق قشر البيض فى حوض المطبخ او البلاعات ثم سكب الماء الحار فانه يمكننه التخلص من الرواسب العالقة بالمواسير والبلاعات.

– للحصول على بشرة نقية يمكن ان يضاف بياض البيض الى مسحوق قشر البيض ودهن الوجه به وتركه لمدة نصف ساعة ،ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر.

شبكةعيونالإخبارية

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