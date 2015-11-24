حنان ماضي تودع 2015 بحفل بالأوبرا على المسرح الصغير

تحي المطربة حنان ماضي، حفل في الثامنة مساء السبت 5 ديسمبر المقبل، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، حيث تقدم باقة من أشهر أعمالها التي قدمتها خلال مشوارها الفني.

يذكر أن المطربة حنان ماضي، تخرجت في معهد الكونسرفتوار قسم الكمان وكان الغناء هوايتها منذ الصغر، بدأت مشوارها الفنى بعد تخرجها وكان أول ظهور لها من خلال تتر مسلسل اللقاء الثاني الحان الموسيقار عمر خيرت، وشاركها الغناء الفنان علي الحجار، أصدرت أول ألبوم لها بعنوان “عصفور في ليلة مطر”، وحقق شهرة كبيرة، كما أطلت علي جمهورها من خلال برنامج أضواء المدينة الذي كان ينتظره عشاق الطرب وانتبه اليها نخبة من عمالقة التلحين منهم الموسيقار ياسر عبد الرحمن الذي وضع الحان معظم أعمالها، جذب دفء صوتها عمالقة الكتاب والشعراء ليتعاونوا معها منهم رضا أمين، فؤاد حداد، أحمد فؤاد نجم، عمر بطيشة، عبد الرحمن الأبنودي، إبراهيم عبد الفتاح، جمال بخيت وأيمن بهجت قمر، وأصدرت مجموعة من الألبومات الناجحة منها شباك قديم، ليلة عشق واحساس .