الائتلاف السورى المعارض: اسقاط الطائرة الروسية ستؤثر على اجتماعات فيينا

أوضح رئيس هيئة أركان الجيش السورى الحرّ، العميد أحمد برى، أن إسقاط الطائرة الروسية جاء بعد اختراقها للمجال الجوى التركى، وتنبيهها عدة مرات دون أن تستجيب، من ثم أسقطها الطيران التركى.

وكشف برى، فى بيان صحفى، أن عناصر الجيش السورى الحر ألقوا القبض على أحد الطيارين فيما قتل الطيار الثانى، مؤكداً أن الطائرة كانت تقصف مدنيين سوريين فى جسر الشغور قبل إسقاطها، على حد قوله.

وأوضح عضو الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية شلال كدو أن إسقاط الطائرة الروسية ستكون له تداعيات خطرة على العملية السياسية، وربما ستؤثر على اجتماعات فيينا اللاحقة.

وأضاف كدو فى تصريح صحفى إن ما حصل كان متوقعاً نتيجة ازدحام الأجواء السورية بالطائرات المختلفة التوجه.

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