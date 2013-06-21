بالصور.. تزايد أعداد المعتصمين بالمنوفية ضد تعيين “محافظ اخواني”

تزايدت الاعداد عقب انتهاء صلاة الجمعة باعتصام المنوفية والاهالى تهتف ضد الاخوان .

انتهت منذ دقائق مناسك صلاة الجمعة باعتصام اهالى المنوفية امام مبنى الديوان العام لمحافظة المنوفية بحضور المئات من الاهالى الذين هتفوا عقب انتهاء الصلاة بشعارات مناهضة لحكم المرشد وحكم الاخوان المسلمين منها ” المنوفية قالتها قوية لا لحكم الاخوانجية “”على جثتنا على جثتنا شعراوى يدخل بيتنا “”يسقط يسقط حكم المرشد .

فى الوقت الذى رفع فيه التظاهرين عدد من الشعارات المطالبة باسقاط النظام ورحيل الاخوان ورئيسهم محمد مرسى عن الحكم .

كما ترددت عدد من الاقاويل عن خروج جماعة الاخوان المسلمين بمسيرة من مسجد العباسى فى جمعة لا للعنف الا انة لم يتم تنظيمها حتى الان ومن المتوقع الغائها بسبب ماهرات شبيمن.