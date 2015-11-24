السعودية الأولى عربيا فى الانضمام لبروتوكول القضاء على التبغ

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، انضمام المملكة العربية السعودية رسميًا لبروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، كأول دولة على المستوى العربى والإقليمى والعاشرة على المستوى العالمى تنضم لهذا البروتوكول.

جاء ذلك فى رسالة بعثت بها المنظمة اليوم للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجى ونشرتها وكالة الانباء السعودية الرسمية (,اس)، موضحة أن البروتوكول يهدف للقضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ وتبنى وتنفيذ إجراءات تنظيم سلسلة الإمداد للمنتجات التى يغطيها البروتوكول وغيرها من الأهداف الخاصة بالقضاء على الاتجار غير المشروع لمنتجات التبغ.

وقال المدير العام للمكتب التنفيذى لمجلس الصحة الخليجى الدكتور توفيق بن أحمد خوجة أن هذا الانجاز يعد من الخطوات الرائدة التى خطتها المملكة فى مجال مكافحة التبغ على الأصعدة كافة، وتطبيق السياسات الخاصة بالاتفاقية الإطارية للمنظمة بشأن مكافحة التبغ بفاعلية كبيرة.

ويتضمن البروتوكول 47 مادة و4 ملاحق تتعلق بأمور الترخيصات وتتبع العمليات وحفظ المستندات وإجراءات الأمن والبيع عن طريق الانترنت وغيرها من الوسائل التكنولوجية، بالإضافة إلى مسئوليات القانونيين والعقوبات والمقاضاة، والتعاون الدولى.