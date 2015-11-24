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مراسل «قطاع الأخبار» يروي لـ”ONA” تفاصيل تعرضهم لحادث إرهابي صباح اليوم في سيناء

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مراسل «قطاع الأخبار» يروي لـ”ONA” تفاصيل تعرضهم لحادث إرهابي صباح اليوم في سيناء مراسل «قطاع الأخبار» يروي لـ”ONA” تفاصيل تعرضهم لحادث إرهابي صباح اليوم في سيناء

مصطفي عبد الفتاح مراسل قطاع الأخبار

 

كتبت: إنجي لطفي

قال مصطفي عبد الفتاح مراسل «قطاع الأخبار»، إنهم تعرضوا لحادث إرهابي وقع صباح اليوم أمام الفندق المقيمين فيه وهو نفس الفندق المقيم فيه القضاة والمستشارين المشرفين على العملية الانتخابية في محافظة سيناء، حيث تم تهشيم زجاجًا لشرفة في الغرفة المقيمين بها، كما تم خلع الباب الخشبي بسبب شدة الانفجار الإرهابي.

وأضاف عبد الفتاح، في تصريح خاص لوكالة ONA، أن سيارة قطاع الأخبار تعرضت لصدمات من الداخل، وبعض أجزاء السياره تطايرت، بالإضافة إلى تهشم الزجاج الأمامي للسيارة لأنها كانت متواجدة في الجراج، والذي يبعد عن الحادث قرابة 150 متر، موضحًا أنه لاتوجد أي إصابات لفريق بعثة قطاع الأخبار.

وتابع أنه تم إخلاء الفندق من جميع النزلاء، وهم في طريقهم للعودة إلى القاهرة الآن، بعدما استطاعوا التغطية وتسجيل بعض اللقاءات.

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أونا