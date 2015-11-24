ضبط سيارة بداخلها 3 بنادق خرطوش و25 طلقة بالعلمين

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة العلمين والقوة المرافقة أثناء قيامهم بالمرور الأمني، من ضبط 3 بنادق خرطوش و25 طلقة، داخل سيارة بدون لوحات معدنية، ماركة مازدا نصف نقل داخل أحد الدروب الصحراوية بدائرة القسم، فر قائدها هارباً حال مشاهدته للقوات.

تم تفتيش السيارة وعثر بداخلها على 3 بنادق خرطوش عيار 12 أجنبية الصنع إحداها بروح واحدة و2 بروحين و 25 طلقة من ذات العيار .

تم التحفظ على السيارة والمضبوطات تحت تصرف النيابة، وجارِ رفع بصمتي الشاسيه والموتور للسيارة المضبوطة لبيان عما إذا كان مبلغ بسرقتها من عدمه أو مهربة جمركياً .

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وفحص الأسلحة لبيان عما إذا كان مبلغ بسرقتها من مواقع شرطية من عدمه، وتحديد شخص المتهم الهارب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة .