انطلاق المؤتمر الدولى الثامن عن جيولوجية أفريقيا بجامعة أسيوط

شهدت جامعة أسيوط اليوم الثلاثاء، انطلاق وقائع المؤتمر الدولى الثامن عن جيولوجية أفريقيا والذى ينظمه قسم الجيولوجيا بكلية العلوم بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتور حسن الهوارى عميد الكلية والدكتور جلال حامد الحباك رئيس القسم، ورئيس المؤتمر والدكتور حسن عبدالحميد أستاذ الجيولوجيا ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، وبمشاركة لفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والباحثين من مختلف الجامعات المصرية والعربية والإفريقية.

وفى كلمته خلال الافتتاح، أشاد الدكتور أحمد عبده جعيص بالجهود الملحوظة لقسم الجيولوجيا بكلية العلوم بالجامعة فى عقد مؤتمره الدولى عن جيولوجية أفريقيا بالتوالى كل عامين، مشيرا إلى أنه يسهم فى توفير بيئة خصبة للمتخصصين فى مجال العلوم الجيولوجية لإجراء أبحاثهم العلمية والتطبيقية عن علوم الأرض فى القارة الأفريقية، متمنياً أن تضع تلك الأبحاث خططاً وبرامج منظمة لاستغلال الثروات الهائلة التى تزخر بها القارة الأفريقية، موضحا أن الاستثمار فى الموارد الطبيعية هو خيار حيوى وهام فى الوقت الراهن لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة للوطن.

وأوضح عميد الكلية أن جامعة أسيوط تعد واحدة من الجامعات الأفريقية التى أهدت العالم من خريجيها علماء ونماذج قيادية بارزة ومشرفة فى كافة المجالات العلمية والبحثية والمجتمعية المختلفة، متمنياً أن تتطلع الجامعة إلى ترجمة هذه الروابط الوثيقة للمساهمة فى تحقيق أهداف التطور العلمى من خلال تبادل الآراء والأفكار وتذليل كافة الصعوبات وتهيئة المناخ المناسب لإلقاء المزيد من الضوء على الخصائص الجيولوجية للقارة ووضعها على مصاف القارات المتقدمة علميا وتكنولوجياً .

>ومن جانبه، صرح الدكتور جلال حامد الحباك، بأن المؤتمر يشهد مشاركة نحو 104 أبحاث من مختلف الدول الأفريقية، كما يناقش عدداً من المحاور الهامة من خلال 15 جلسة علمية والتى تتضمن: الجيولوجيا البيئية والمخاطر الطبيعية، الموارد المائية وإدارتها، جيولوجيا البترول والثروات المعدنية، الجيولوجيا التركيبية والبنية الأرضية، الرسوبيات والطبقات والحفريات، الاستشعار عن بعد والجيولوجيا الهندسية ونظم المعلومات الجغرافية، الصخور النارية والمتحولة والجيوكيمياء، الجيوفيزياء والتنقيب الجيوفيزيائى، طرق تدريس علوم الأرض ودور المرأة فى علوم الارض، جيولوجيا الآثار والسياحة.

>وأعرب الدكتور حسن عبد الحميد عن سعادته بمشاركة نخبة متميزة من العلماء من كافة أقطار القارة الأفريقية، بدعم من مراكز البحوث وعدد من شركات البترول والجمعية الجيولوجية الأفريقية ومكتب اليونسكو بالقاهرة، مؤكداً على دور الجامعة وحرصها على النهوض بأوطانها نحو التقدم والاكتفاء الذاتى من المتطلبات الحياتية الأساسية.



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