خبر في الجول - تعرف على مطالب مارتن يول المادية من الزمالك

بدأ مجلس إدارة الزمالك مفاوضاته مع الهولندي المخضرم مارتن يول لقيادة الفريق الأبيض خلفا لجوزفالدو فيريرا، بعدما أبدى الرجل موافقة مبدئية على العرض.

ويبحث الزمالك عن مدرب جديد لخلافة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، الذي أعلن رحيله عن تدريب الفريق أثناء وجوده في فترة إجازة بالبرتغال، وعدم عودته مرة أخرى.

وكان أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك قد أعلن مساء الإثنين عن موافقة المدرب المخضرم على تدريب النادي الأبيض، دون الإعلان عن التفاصيل المادية. "طالع التفاصيل"

وعلم FilGoal.com أن المدير الفني السابق لتوتنام طلب من إدارة الزمالك الحصول على مبلغ 80 ألف يورو شهريا للموافقة على تدريب الفريق.

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إدارة الزمالك تواصلت مع يول، وتحاول خلال تلك الفترة تقليل المبلغ المطلوب قبل التوصل معه إلى اتفاق رسمي.

مجلس الزمالك وضع شروطا محددة يريد توافرها في المدرب الجديد، كان أبرزها أن لا يزيد راتبه عما كان يحصل عليه سابقه فيريرا 60 ألف دولار شهريا. "طالع معايير الزمالك للمدرب الجديد"

ويفاضل الزمالك بين عدة أسماء للاتفاق مع إحداها، وتأتي على رأس تلك الأسماء الثلاثي، ماركوس باكيتا، جويل سانتانا ومارتن يول.

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