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"برهامي" يفتي بجواز قتل السوري السني المساند لبشار الأسد

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"برهامي" يفتي بجواز قتل السوري السني المساند لبشار الأسد "برهامي" يفتي بجواز قتل السوري السني المساند لبشار الأسد

كتب : محمد كامل: منذ 45 دقيقة

أفتى الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، بجواز قتل السوري السني الذي يؤيد بشار الأسد.

جاء ذلك في إجابته على سؤال أحد مريديه عبر موقع الدعوة السلفية الرسمي، نصه "ما حكم قتل سوري سني من الجيش الحر لسوري سني أيضا مؤمن بأن الشرعية مع بشار، وأن الحفاظ على ثبات الدولة واجب وطني؟ ما حكم القاتل والمقتول؟".

ورد برهامي: "إذا كان الذي يرى شرعية بشار مقاتلا أو معينا برأيه على القتال، شرع قتله لأنه على أدنى الأحوال من الطائفة الممتنعة عن الشريعة، ما لم يكن مرتدّا بالفعل لمناصرته المرتدين، وإن لم يكن مقاتلا ولا معينا على القتال وجب تعليمه والبيان له".

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