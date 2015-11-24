“الزراعة”: 4.6 مليون طن صادراتنا من الخضروات والفاكهة هذا العام

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن إجمالى الصادرات المصرية من الخضروات والفاكهة خلال العام الحالى بلغت أكثر من 6ر4 مليون طن بما قيمته نحو 3 مليارات دولار.

وذكر تقرير أصدرته الإدارة المركزية للحجر الزراعي، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الصادرات المصرية من الخضار هذا العام بلغت مليونا و337 ألف طن، محتلة المركز الأول في الصادرات، تليها الموالح بإجمالي مليون و398 ألف طن، والفاكهة بإجمالي مليون و272 ألف طن، والبطاطس بإجمالي 634 ألف طن، والعنب 88 ألف طن.

وأضاف التقرير أن إجمالى واردات مصر من الخضار بلغت 135 ألف طن، وبلغ إجمالي كميات الفاكهة التي تم استيرادها 550 ألف طن.

ولفت التقرير إلى أنه تم وضع خطط تفصيلية لتطبيق الممارسات الجادة في الزراعة للتوسع في الصادرات الزراعية إلى الخارج لزيادة عائد الدولة من النقد الاجنبي لتلبية احتياجات الاستيراد للمواد الغذائية من الخارج.

ا ش ا